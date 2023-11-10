Действительно ли на телефоне так необходим антивирус: эксперт дал четкий ответ

Смартфон – это личная вещь, как зубная щетка, нельзя давать его всем подряд

Современный смартфон очень много "знает" о своем владельце, поэтому очень важно, чтобы телефон не "шпионил" за вами, через установку вирусных программ. Об их наличии говорит ряд признаков, а защитится можно, установив на телефон антивирус, однако можно обойтись и без него.

По мнению эксперта портала itechua, без антивируса на смартфоне вполне можно обойтись. Встроенная защита в Android и iOs более чем достаточна для того, чтобы смартфон не могли взломать.

"Опасность для смартфонов сильно преувеличена, если вы соблюдаете минимальные нормы цифровой гигиены", — считает специалист.

По его словам, основных правила два: во-первых, не нужно устанавливать на свой смартфон программы от неизвестных источников. Во-вторых, не стоит открывать ссылки от неизвестных людей или тех, кто обычно их не посылает.

"Мошенники, как правило, используют элементы социальной инженерии. Они звонят по телефону, говорят, что они из службы безопасности банка, выманивают те или иные сведения. Никогда не разговаривайте с незнакомцами", – советует эксперт.

Однако нельзя исключать и того, что смартфон взломают знакомые люди. Специалист вообще не советует давать свой гаджет кому-то, кроме очень близких людей, в которых вы уверены на все 100 процентов.

"Смартфон – это личная вещь, как зубная щетка. Не давайте его другим людям. Его можно давать своим детям, кому-то очень близкому. Но приятелям, друзьям, наверное, не стоит", – резюмировал специалист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если в телефоне "хозяйничает вирус". Эксперты назвали три важных шага.