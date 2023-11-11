Как защитить телефон в холода: зимние секреты

Некоторые устройства более устойчивы к низким температурам

Хотя осень в этом году необычайно теплая, холода неумолимо приближаются. В морозную погоду телефон требует особенного внимания — всего одно правило защитит гаджет от поломки во время зарядки в зимнее время. Существуют и другие зимние лайфхаки.

На улице смартфон нужно держать поближе к телу. После того как телефон побывал на улице, а потом попал в теплое помещение, от перепада температур внутри может образоваться конденсат. Это грозит сбоями в работе и поломками. Чтобы телефон не подвергался воздействию слишком низких температур, сайт itechua советует держать его в кармане, поближе к себе.

Если вы часто пользуетесь телефоном на улице в зимнее время, есть смысл купить утепленный чехол. При его выборе прежде всего нужно обращать внимание на материал — чехол из ткани будет защищать устройство так же, как пуховик защищает вас, образуя вокруг подушку теплого воздуха. Чехол из кожи или замши защитит гаджет при падении, опасность которого зимой выше.

Перчатки для сенсорных экранов. Такие перчатки не нужно снимать для нажатия на экран — дисплей даже через ткань реагирует на касание пальцев. Экран считывает прикосновения пальцев, как и при работе с гаджетом без перчаток, за счет специальных токопроводящих волокон, вплетенных на кончиках пальцев. Это очень облегчает пользование смартфоном в морозы на улице.

Какие телефоны более устойчивы к холоду

Модели с маленьким объемом аккумулятора быстро теряют заряд на холоде и могут отключиться в самый неподходящий момент. Более устойчивы смартфоны с объемом аккумулятора более 4000 мАч. Чем он мощнее, тем ниже риск, что устройство отключится на морозе, даже если у него осталось мало заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли на смартфон необходимо устанавливать антивирус. Можно ли защитить свой гаджет от нежелательного вторжения без него.