Холода идут: что делать, чтобы телефон не разряжался на морозе

Телефон и зима — не лучшая комбинация

Зима — сложное время года не только для людей, но и для их электронных устройств, которыми они пользуются каждый день. Особенно это касается смартфонов, которые в это время начинают очень быстро терять заряд.

Как пишет Androidinsider, у большинства телефонных аккумуляторов рекомендуемый диапазон работы составляет от 0 до +35 градусов, то есть в "минус" зимой уйти очень легко, особенно если вы носите телефон в сумке.

У большинства современных телефонов используются литий-ионные и литий-полимерные АКБ, которые плохо справляются с перепадами температуры. В частности при 0 градусов они разряжаются на 10% быстрее, а при -15 и вовсе на 50-60% быстрее. При этом такие аккумуляторы боятся не только низких температур, но и резких ее перепадов, что актуально, если часто выходить из здания на улицу и заходить обратно.

Поэтому, чтобы избежать быстрого переохлаждения, стоит прислушаться двум советам:

в первую очередь уберите телефон в чехол, так вы замедлите теплопотерю;

если вы носите телефон в сумке, то все же стоит переложить его поближе к телу. Внутренний карман пуховика будет оптимальным вариантом;

Также ни в коем случае не пытайтесь заряжать телефон на морозе.

Если в холодную погоду ваш телефон отключается, то попытайтесь утеплить его и как можно реже вытаскивать его из кармана. Если он все же отключился, то не пытайтесь включить его на холоде, а лучше зайдите в теплое помещение и дайте ему 20 минут отлежаться. В крайнем случае подержите его примерно такое же количество времени поближе к теплому телу.

Не рекомендуется также подключать устройство к зарядке, пока оно холодное. Дайте ему нагреться до комнатной температуры и лишь затем включайте в розетку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах избежать перегрева телефона во время подзарядки. Кроме снятого чехла, есть и другие советы.