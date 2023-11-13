Защита или дополнительная угроза: эксперт назвал риски использования VPN на телефоне

Пользоваться сервисами VPN нужно осторожно

Использование VPN на телефоне может снизить риск утечки важной информации. Однако это также несет риск заражения вашего гаджета вредоносным программным обеспечением.

Как сообщил руководитель команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян, основная проблема безопасности связана с отсутствием защиты личных данных, пишет itechua. Он пояснил, что при передаче данных через сервисы VPN стандартное шифрование обычно не применяется.

Эксперт подчеркнул, что использование VPN делает доступ к конфиденциальным данным более уязвимым, а злоумышленники могут легче получить доступ к логинам и паролям. Кроме того, мошенники могут использовать VPN для распространения вредоносного ПО на телефоны пользователей, чаще всего приглашая их перейти по ссылкам, которые могут быть замаскированы как что-то другое.

Также отмечается, что пользователи могут не отдавать себе отчет в том, что они уже запустили вредоносные программы. В некоторых VPN, особенно бесплатных, может содержаться реклама с опасными ссылками, замаскированными под другие функции.

Закарян советует быть осторожными при использовании VPN, особенно при передаче важных личных данных, таких как логины, пароли, а также данные банковских карт и счетов. По его словам, регистрация в VPN, требующая предоставления личных данных, может также нести дополнительные риски, поскольку эта информация может быть продана или попасть в открытый доступ. Кроме того, использование VPN на смартфоне может вызвать неудобства для пользователя, например замедление работы устройства и снижение скорости мобильного интернета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, необходимо ли использовать на телефоне антивирусные программы. Эксперт рассказал, достаточная ли защита встроена в Android и iOs.