Удалите эти СМС: какие сообщения лучше не сохранять в памяти телефона

Они могут стать причиной потери денег и репутации

Сегодня телефон, это не просто средство связи, он хранит множество информации о своем владельце. Через него за человеком могут вести слежку, а также для собственной безопасности некоторые СМС-сообщения необходимо сразу же удалять с устройства.

Прежде всего, нужно перестать пользоваться приложениями, требующими получения доступа к контактам и к СМС-сообщениям. Они могут собирать информацию о пользователе, которая не должна попасть в руки мошенников, предупреждает сайт itechua.

Через такие приложения доступ к СМС-сообщениям на вашем телефоне может получить вредоносная или вирусная программа. В этом случае информация, находящаяся в СМС, сканируется в первую очередь. Кроме того, ваш телефон может банально попасть в чужие руки, вместе со всем своим содержимым.

Поэтому СМС с паролями от интернет-банкинга, номерами кредитных карт и другой информацией, которая может предоставить доступ к вашим финансовым ресурсам, необходимо удалять сразу же после прочтения. При необходимости ее можно переписать, либо сохранить на сменном носителе.

Также не стоит хранить на телефоне СМС, содержащие информацию личного характера. Все, что может стать компроматом, не должно находиться на телефоне. При необходимость сохранить, их тоже лучше перенести в другое место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что камера телефона может стать "окном" для шпиона. Как понять, что за вами следят через ваш собственный смартфон.