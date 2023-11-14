Зарядить свой телефон можно и от другого телефона: названы два способа

Подобная функция есть не у всех

Существует огромное количество широко известных способов зарядить свой телефон — от розетки, от павербанка, от ноутбука, от аккумулятора. Но немногие догадываются, что смартфон также можно зарядить от другого смартфона.

Как пишет Meta, поделиться своим зарядом способны не все смартфоны на рынке, а лишь те, которые обладают специальной функцией под названием OTG (On-the-go).

Сейчас многие смартфоны поддерживают эту технологию, а чтобы убедиться наверняка в том, есть ли она у вас, стоит воспользоваться приложением USB OTG Checker. После его запуска у вас на экране появится либо галочка, либо крестик, то есть, поддерживается или нет.

Раздающее устройство присоединяется через кабель OTG к зарядному кабелю телефона, который надо зарядить.

Зарядка начнется автоматически и будет идти очень медленно, поэтому таким способом можно получить совсем немного процентов. Впрочем, способ хорошо подойдет в случае, если другого нет.

Стоит отметить, что зарядить телефон от телефона можно и в случае, если оба имеют режим беспроводной зарядки. Для этого стоит включить реверсивный режим на раздающем устройстве через центр управления. Название этой функции часто отличается в зависимости от производителя, а потому стоит обратиться к инструкции.

Помимо медленной зарядки у этого способа есть еще один недостаток — большой расход батареи. То есть раздающий телефон потеряет около 15-20%, а другой зарядится лишь на 5-10%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах избежать перегрева телефона во время подзарядки. Кроме снятого чехла, есть и другие советы.