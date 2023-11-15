Возможны серьезные последствия: что произойдет, если не обновлять Android

Обновления Android иногда раздражают, но они необходимы

Все владельцы смартфонов желают, чтобы их устройства работали быстро, эффективно и были безопасными. Большую роль в этом играет именно операционная система, установленная на гаджете.

Google представляет как минимум одну новую версию операционной системы Android в год, пишет itechua. Однако в определенных случаях компания производит экстренные обновления для исправления некоторых обнаруженных позже ошибок, препятствующих нормальному функционированию вышеупомянутого мобильного ПО.

Некоторые пользователи привыкли к одной версии Android и не обновляют операционную систему своего смартфона. Но обновление очень важно для повышения безопасности ваших данных на устройстве.

Что происходит, когда вы не обновляете Android

Вы не получаете доступа к новым функциям Android и улучшению существующих в телефоне инструментов.

Ваш мобильный телефон становится более уязвимым для атак киберпреступников или вирусов, которые могут поставить под угрозу не только вашу личную информацию, но и вашу банковскую информацию, такую как: номера счетов, пароли, дебетовые или кредитные карты и т.д.

Если вы не устанавливаете обновление, оптимизация мобильного телефона и повышение его производительности – это еще один аспект, который теряют пользователи.

Версии Android вашего телефона могут быть несовместимы с некоторыми приложениями, например: WhatsApp с каждым обновлением добавляет новые функции и исправления безопасности, которые не совместимы со всеми устройствами.

Как обновить Android

Сначала войдите в "Настройки" или "Конфигурации" мобильного телефона на Android

Затем прокрутите вниз и коснитесь раздела "О телефоне", название может изменяться в зависимости от марки и модели устройства.

Здесь найдите и нажмите "Обновление программного обеспечения", "Обновление системы" или "Центр обновлений".

Нажмите "Загрузить и установить" > "Проверить сейчас для обновления", чтобы узнать, есть ли на вашем смартфоне ожидаемое обновление или оно уже обновлено.

Когда Android найдет обновление, нажмите кнопку "Установить сейчас" и дождитесь завершения процесса. Это может занять от 5 до 10 минут.

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