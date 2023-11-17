Телефон будет "жить" в два раза дольше: лайфхак с правилом "20-80"

Эксперты дали дельные советы

Каждый из нас хотел бы продлить сроки "жизни" своего мобильного телефона. При этом многие допускают серьезные ошибки при пользовании гаджетом, что сокращает ее длительность.

Эксперты напомнили о важном правиле под названием "20-80". Оно касается зарядки телефона.

По словам специалистов, продлить "жизнь" вашего гаджета поможет отказ от полной зарядки аккумулятора. Вы запросто снизите нагрузку на него, если не будете заряжать гаджет до 100%.

Что же значит правило "20-80"?

Постарайтесь держать уровень заряд аккумулятора в пределах от 20 до 80 процентов и вы гарантировано спасете батарею от перегрузки.

Эксперты заверяют, что соблюдение этого простого правила продлит не только срок службы батареи, но и гаджета в целом.

В целом, специалисты также считают, что владельцы смартфонов должны взять за правило привычку снимать телефон с зарядки, как только процент заряда превысит отметку в 50.

Не исключено, что при такой стратегии вам придется заряжать телефон по несколько раз в день, но если вы думаете о будущем своего гаджета, то прислушайтесь к данным рекомендациям.

Ранее "Телеграф" писал о том, что почему нельзя прерывать зарядку смартфона.