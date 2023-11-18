Как почистить динамик телефона: три простых способа

Делать это нужно внимательно и аккуратно

В наши дни смартфон стал неотъемлемой частью жизни, и любые его неполадки создают неприятности. Некоторые из них можно устранить: например, регулярная чистка динамика спасет от шума, помех и плохой слышимости во врем разговора.

О том, как самостоятельно почистить динамик, рассказал портал itechua. Существует несколько способов.

Пылесос

Подойдет и обычный пылесос, использовать нужно насадку без ворса. Однако идеальный вариант — специальный мини-пылесос. Насадку нужно максимально приблизить к динамику, но так, чтобы она не прикасалась к телефону. Пылесос втянет в себя пыль и сор, которые накопились на динамике.

Зубная щетка

Для этого нужна зубная щетка с заостренными щетинками. Ею нужно аккуратно "вымести" пыль и соринки из-под сетки динамика. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить его.

Малярная лента

Малярный скотч нужно наклеить на сетчатую часть динамика, а потом снять — на нем останется сор. Процедуру нужно повторить несколько раз с новыми участками малярной ленты. Для этого метода можно использовать и обычный скотч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нельзя чистить динамик телефона. Неподходящие способы могут заставить гаджет "замолчать".