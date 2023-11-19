Можно ли оставлять зарядку от телефона в розетке: эксперт дал ответ
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Устройство даже в "холостом" режиме потребляет электроэнергию
Многие пользователи оставляют заряжать свой смартфон на ночь. И даже после завершения зарядки адаптер часто оставляют в розетке до утра.
Эксперты отмечают, что зарядное устройство без подключенного к нему телефона все равно потребляет электроэнергию, пишет itechua. Однако это количество электричества минимальное – около 3 кВ/ч в год.
Кроме того, регулярное включение и выключение зарядного устройства из розетки может привести к его быстрому износу. Это в конечном итоге может привести к выходу его из строя.
Также следует помнить о безопасности во время грозы. Эксперты рекомендуют отключить все электрические приборы во избежание возможных повреждений от резких перепадов напряжения. Следите за температурой адаптера во время зарядки и избегайте его перегрева.
Если у вас есть маленькие дети или домашние питомцы, лучше отключать зарядное устройство от сети. Это поможет избежать возможных несчастных случаев, когда ребенок или животное могут прикоснуться к проводам или зарядному устройству.
Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро зарядить мобильный телефон. Имеется радикальный метод решения этой проблемы.