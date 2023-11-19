Можно ли оставлять зарядку от телефона в розетке: эксперт дал ответ

Устройство даже в "холостом" режиме потребляет электроэнергию

Многие пользователи оставляют заряжать свой смартфон на ночь. И даже после завершения зарядки адаптер часто оставляют в розетке до утра.

Эксперты отмечают, что зарядное устройство без подключенного к нему телефона все равно потребляет электроэнергию, пишет itechua. Однако это количество электричества минимальное – около 3 кВ/ч в год.

Кроме того, регулярное включение и выключение зарядного устройства из розетки может привести к его быстрому износу. Это в конечном итоге может привести к выходу его из строя.

Также следует помнить о безопасности во время грозы. Эксперты рекомендуют отключить все электрические приборы во избежание возможных повреждений от резких перепадов напряжения. Следите за температурой адаптера во время зарядки и избегайте его перегрева.

Если у вас есть маленькие дети или домашние питомцы, лучше отключать зарядное устройство от сети. Это поможет избежать возможных несчастных случаев, когда ребенок или животное могут прикоснуться к проводам или зарядному устройству.

Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро зарядить мобильный телефон. Имеется радикальный метод решения этой проблемы.