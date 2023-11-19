Как включить быструю зарядку на телефоне: почему она может не работать

Иногда функцию необходимо запустить вручную

Большинство современных моделей смартфонов поддерживают технологию быстрой зарядки, благодаря которой можно в сжатые сроки увидеть заветные 100% заряда батареи, даже если телефон был полностью разряжен. Однако бывают ситуации, когда эта функция не запускается.

Как сообщает Androidinsider, главным признаком того, что ваш телефон поддерживает функцию быстрой зарядки, является наличие съемного блока питания и кабеля высокой пропускной способности.

Зачастую производители кладут их в комплект с телефоном, однако можно и докупить их отдельно. Зачастую для обычной зарядки используется USB Power Delivery, но вот для быстрой каждый производитель использует свою технологию.

Huawei — SuperCharge

Samsung — Adaptive Fast Charge

OnePlus — Warp Charge

Oppo, Vivo, Realme — Super VOOC

Xiaomi, Redmi, Poco — HyperCharge

При этом стоит понимать, что эти технологии не взаимозаменяемые, а потому нельзя быстро зарядить Huawei используя блок от Xiaomi. Однако даже при правильно подобранных зарядных устройствах вы можете столкнуться с тем, что быстрая зарядка попросту выключена.

Чтобы ее включить сделайте следующие шаги:

Перейдите в "Настройки" у себя на смартфоне;

Откройте раздел "Батарея" или "Аккумулятор";

Выберите вкладку "Ускорение зарядки" (название может отличаться);

Активируйте переключатель быстрой зарядки.

К примеру, вот так это выглядит на смартфонах Xiaomi:

Если у вас нет этого переключателя, то попробуйте сначала поставить телефон на зарядку, а затем посмотреть еще раз. Если это не помогло, то попробуйте следующие шаги:

вытащите кабель и вставьте его обратно, если не поможет, то попробуйте перезагрузить телефон.

проверьте, что кабель или блок питания не повреждены, попробуйте другое зарядное устройство;

проверьте не забила ли пыль зарядное гнездо, если да, то попробуйте его почистить;

поверните коннектор на 180 градусов, так как в некоторых случаях быстрая зарядка может идти лишь если кабель присоединен правильной стороной

Напомним, ранее "Телеграф" писал о нескольких полезных лайфхаках по зарядке телефона на случай отключения света. Есть несколько простых способов оставаться на связи и не дать телефону полностью разрядиться.