Почему телефон отключается на морозе и как этого избежать: два лайфхака

В Украине резко холодает, поэтому советы очень актуальны

На Украину, после теплой осени, надвигаются сильные морозы, уже на этой неделе местами столбики термометров опустятся до -17 градусов. В мороз смартфон нередко отключается, создавая проблемы владельцу, поэтому нужно принять меры, чтобы этого не происходило.

О том, как избежать отключения телефона в мороз рассказал сайт itechua. Специалисты также объяснили, почему это происходит.

Телефон может внезапно отключатся при минусовых температурах из-за того, что "замерзает" аккумулятор. Сильный мороз приводит к снижению проходимости ионов лития. В результате батарея не справляется с подачей напряжения. В этом случае гаджет просто перестает работать. Он снова включается только тогда, когда телефон попадает в тепло и согревается.

По возможности, специалисты советуют при сильном морозе не пользоваться телефоном на улице. Зимой смартфон лучше держать не в сумке, а в кармане под верхней одеждой, ближе к телу. Если нужно позвонить, или отправить сообщение — это надо сделать очень быстро, а потом снова убрать телефон в карман. Тогда он не будет долго подвергаться воздействию слишком низких температур.

Тем, кто регулярно вынужден пользоваться телефоном на улице в холодное время года, стоит купить утепленный чехол. Например, из флиса — эта мягкая теплая ткань станет своеобразной "одеждой" для смартфона, которая защитит от слишком низких температур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие телефоны более устойчивы к морозу. Модели с маленьким объемом аккумулятора быстро теряют заряд на холоде — какой должна быть его емкость, чтобы смартфон не отключался при низких температурах.