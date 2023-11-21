Телефон стал медленнее заряжаться: пять главных причин почему, это происходит

Причин может быть много, но есть пять основных

В современном мире невозможно представить жизнь без смартфонов, которые сейчас выполняют огромное количество функций, поэтому очень неприятно в критический момент обнаружить, что его батарея разряжена. Существует множество способов быстро его зарядить, однако по ряду причин это не всегда возможно.

Иногда бывает так, что даже оставив телефон на зарядке на целую ночь, вы можете обнаружить, что его батарея все равно не показывает заветных 100%.

Причин такого поведения существует огромное количество, но есть пять самых распространенных вариантов того, почему ваш телефон стал медленно заряжаться.

Неоригинальное зарядное устройство.

Покупка дешевых зарядных устройств может обернуться тем, что они попросту не смогут выдать достаточную силу тока, чтобы быстро зарядить ваше устройство. Поэтому прежде чем искать другие проблемы, сначала убедитесь, что ваша зарядка подходит к телефону.

Порты

Со временем в зарядной порт попадает пыль, грязь и вода, что приводит к образованию трещин и окисления. Из-за этого в теории может быть потеряна плотность контакта, что приведет к снижению скорости зарядки.

Так что если замена зарядного устройства не помогла решить проблему, то возможно проблема кроется именно в порте.

Использование телефона во время зарядки

Если вы продолжаете пользоваться телефоном во время зарядки, то вы не только продолжаете расходовать заряд, но и перегреваете батарею, чего делать крайне не рекомендуется.

Конечно вы можете использовать телефон в каком-то критическом случае, но все же рекомендуется не трогать его пока он подключен к электросети.

Повреждение батареи

Если вы заметили, что телефон стал "толще", то возможно его батарея физически повреждена. Это непременно скажется как на скорости зарядки, так и на том, как быстро она будет разряжаться.

Также если вы чувствуете, что телефон начал сильно греться во время зарядки или просто в процессе эксплуатации, то возможно речь идет как раз о поврежденной батарее.

Техника устарела

Постоянное пользование устройством, перегревы, переохлаждения и падения неизбежно приведут к тому, что телефон станет хуже работать, а его части деградировать. В этом случае его придется менять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о нескольких полезных лайфхаках по зарядке телефона на случай отключения света. Есть несколько простых способов оставаться на связи и не дать телефону полностью разрядиться.