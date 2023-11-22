Телефон отключается на морозе: что делать, чтобы этого не произошло

Советы, которые помогут улучшить работу телефона в холодный период

В период холодов телефон на морозе быстро разряжается или отключается даже при сносном заряде. Это происходит из-за того, что батарея гаджета не может нормально работать при низких температурах.

На портале Techbuzz рассказали о том, как избежать отключения телефона на холоде. Чтобы смартфон работал исправно, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Помните, что какая бы температура ни была на улице, всегда важно обеспечить безопасность телефона на холоде и защиту от непогоды. Это продлит срок его службы и не оставит владельца без связи в неподходящий момент.

Держите устройство близко к телу

Температуре человеческого тела в норме составляет 36–37 градусов и является естественным источником тепла. На улице смартфон лучше всего держать поближе к телу, чтобы согревать его. Тепло тела защитит батарею телефона от пагубного воздействия низких температур.

Наденьте на телефон защитный чехол

Когда на улице холодно, то люди надевают шапку, перчатки и шарф, чтобы утеплиться. То же самое рекомендуют делать и с телефоном, но одевать его не в шапку, а в чехол. Это не только красиво и стильно, но и практично. Чехол защитит телефон как от повреждений в случае падения, так и от переохлаждения.

Независимо от того, предназначен он для этого или нет, чехол создает барьер между устройством и внешними элементами. Наличие чехла на смартфоне поможет ему дольше проработать при холодной погоде.

Полностью зарядите телефон

Перед выходом на улицу рекомендуется полностью зарядить аккумулятор телефона, независимо от температуры на улице. В холодную погоду мощность аккумулятора может значительно снизиться, поэтому лучше всего полностью зарядить его, чтобы избежать полной разрядки телефона. Также для подстраховки можно носить с собой удобное портативное зарядное устройство, чтобы в любой момент успеть подзарядить гаджет.

Дайте устройству прогреться, прежде чем пытаться его использовать

Если телефон выключился на морозе, то чтобы снова запустить его работу, потребуется чуть больше усилий. В первую очередь не стоит паниковать — устройство выключается из-за того, что ему слишком холодно или слишком жарко, это защитный механизм вашего телефона для борьбы с экстремальными температурами, а не неисправность.

Перед тем, как включить телефон, сперва нужно дать ему нагреться. Несколько минут в тепле помогут избежать образования конденсата в аккумуляторе и снизят вероятность повреждения водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли телефон взорваться на зарядке. Современные телефоны стараются максимально защитить от перегрева, однако эксплуатация гаджета играет немаловажную роль.