Никогда не будет "тормозить": важное действие с телефоном, о котором многие забывают

Ваш телефон может работать идеально, если делать определенные действия с ним

Наверняка каждый из нас пользуется мессенджерами, ведь они помогают оставаться на связи с родными, близкими или просто знакомыми. Но не все знают, что иногда даже эти безобидные приложения могут повлиять на работу телефона.

Очень часто мессенджеры начинают занимать очень много места из-за того, что автоматически сохраняют большое количество фото, видео и прочих медиафайлов. Бороться с этим можно, но главное не забывать это делать регулярно, пишет "Телеграф".

Если не обращать внимание на кеш мессенджера, то со временем телефон начнет "тормозить", что будет очень раздражать его владельца. Чтобы этого избежать, нужно регулярно чистить кэш, причем это нужно делать отдельно для каждого из приложений.

К сожалению, многие даже не знают или забывают о том, насколько очистка кэша важна для гаджета.

Как удалить кэш на телефоне

Зайдите в раздел "Настройки" и выберите раздел "Приложения". Там вам нужно выбрать нужный мессенджер и перейти на вкладку "Память". Нажмите на кнопку "Очистить кэш" и дайте завершиться операции.

К слову, сохранение кэша можно также отключить в настройках каждого из мессенджера.

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