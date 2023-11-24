"Убьете" свой аккумулятор: три случая, при которых нельзя ставить телефон на зарядку

Есть риски, что батарея выйдет из строя быстрее, чем вы думаете

Мало кто знает, что есть определенные условия, при которых лучше не ставить мобильный телефон на зарядку. Если пренебрегать этими правилами, то вы рискуете "убить" аккумулятор гаджета.

В частности, нужно обращать внимание на погодные условия и на другие факторы, пишет "Телеграф". Не торопитесь заряжать свой телефон и он прослужит вам как можно дольше.

Не ставьте телефон на зарядку после того, как вернулись с улицы в морозный день

По возвращению с работы или учебы многие первым делом ставят телефон на зарядку. Однако эксперты говорят, что так делать нельзя, если гаджет был с вами на морозе. Если телефон столкнется с серьезным перепадом температур, батарея точно долго не проживет и со временем выйдет из строя.

Лучше подождать, пока телефон прогреется до комнатной температуры. Потом уже можно ставить его на зарядку.

Не ставьте телефон на зарядку, если в комнате слишком жарко

При зарядке устройство нагревается, а если заряжать его при высокой температуре в помещении, то гаджет может перегреться. Сперва позаботьтесь о том, чтобы снизить температуру в комнате.

Не заряжайте телефон, когда на нем запущены игры или другие энергозатратные приложения

В таком случае также есть риск перегрева мобильника. Если вы активно на нем работаете во время зарядки, этот процесс неизбежен.

Лучше отключить все игры и закрыть браузер. Подождите, пока телефон зарядится, а потом займитесь делами.

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