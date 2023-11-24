Испытания прошли удачно? Оккупанты заявили о начале эксплуатации нового образца вооружения

Российская САУ похожа на Богдану, но уступает ей в главном

Российские оккупанты на фронте несут тяжелые потери в технике, которую стараются компенсировать выпуском новых видов вооружения. Иногда это странные вездеходы, не имеющие даже нормальной крыши для десанта и экипажа. Но это не мешает испытывать на передовой технику, которую противник считает способной изменить ситуацию на поле боя.

Так, начальник ракетных войск и артиллерии вс рф генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявил, что новейшее 152-мм самоходное орудие 2С43 "Мальва" проходит опытно-боевую эксплуатацию на линии боевого соприкосновения. И даже якобы успешно показало себя.

На деле же САУ "Мальва" — это попытка скопировать удачную колесную украинскую самоходную установку "Богдана". Колесная самоходка имеет ряд преимуществ перед своими гусеничными вариантами – дешевизну, простоту в обслуживании, лучшую маневренность и скорость (правда, только на дорогах, а не на бездорожье). Поэтому не удивительно, что в мире растет тенденция к принятию на вооружение войск именно колесных самоходок.

Однако при создании "Мальвы" оккупанты оставили старое орудие – пушку калибра 152 мм времен СССР, что делает даже новую САУ устаревшей в сравнении с "Богданой".

На практике это означает, что имеющая длину ствола пушки максимум в 47 калибров "Мальва" может стрелять на дальность не более 29 километров. А вот "Богдана" с длиной ствола в 52 калибра может отправить снаряд на 40 км, а если использовать реактивный снаряд, то еще дальше – на 60 км.

В условиях контрбатарейной дуэли это означает, что с помощью БПЛА ВСУ могут с воздуха засечь позиции "Мальвы" и точно накрыть ее из "Богданы" с расстояния, на которое российская САУ не дотянется.

В целом артиллерия стандарта НАТО, имеющаяся на вооружении ВСУ, обладает массой преимуществ перед российской, основное из которых – дальность ведения огня, которая достигается, благодаря более длинным стволам орудий.