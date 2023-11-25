Последствия могут быть печальными: когда не стоит заряжать телефон

Ваше устройство может выйти из строя

Существует множество советов о том, как правильно заряжать телефон и когда стоит это делать. Но знали ли вы, когда это не стоит делать?

Как информирует iTechua, таких случаев на самом деле несколько и они могут представлять угрозу как вашему телефону, так и, в некоторых ситуациях, даже для жизни.

Сломанное зарядное устройство

Если на кабеле зарядного устройства заметны механические повреждения, то использовать его точно не стоит. В лучшем случае из строя выйдет контроллер смартфона, который отвечает за зарядку. В худшем же случится короткое замыкание, которое может и вовсе привести к пожару.

То же касается блока питания — если он поврежден, то лучше отложите его в сторону.

Зарядка под нагрузкой

Иногда бывает, что мы смотрим видео или играем в игры и замечаем, что батарея находится на последних процентах. В таких случаях очень хочется подключить его к питанию и продолжить свое занятие, однако так делать не стоит.

Дело в том, что батареи телефонов очень не любят перепады температур. А потому телефону надо дать остыть, прежде чем ставить его на зарядку.

К слову, это же касается и ситуаций, когда вы зашли с мороза в помещение и спешите подключить девайс в розетку. Делать этого тоже не стоит, дайте устройств нагреться до комнатной температуры.

Влажность

Воздержитесь от использования телефона в комнатах с повышенной влажностью, вроде кухни или ванной комнаты. Сырость и электроника это понятия несовместимые, а потому не стоит нести его туда, где есть сырость и уж тем более не стоит его там заряжать.

Зарядка в публичных местах

Публичные USB-разъемы это не то, куда стоит подключать ваш телефон. Во-первых, есть шанс того, что его взломают, а во-вторых, если с вашим телефоном что-то случится, то добиться компенсации за поломку вы не сможете.

Повреждения

Периодически стоит осматривать корпус телефона на предмет повреждений или деформаций. Если вы чувствуете, что он стал несколько толще или тоньше, то скорее всего ваша батарея скоро выйдет из строя, а потому стоит задуматься о покупке нового телефона или о его ремонте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о нескольких полезных лайфхаках по зарядке телефона на случай отключения света. Есть несколько простых способов оставаться на связи и не дать телефону полностью разрядиться.