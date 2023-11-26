Сначала в телефон или в розетку: как правильно поставить гаджет на зарядку

Не стоит подключать телефон как попало

Хоть для того, чтобы зарядить телефон не надо иметь техническое образование, однако некоторые нюансы в этом процессе все же могут быть неочевидными. Например, в сети точатся дискуссии относительно того, надо ли вставлять сперва зарядку в розетку, а потом в телефон или сначала в телефон, а потом в розетку.

Как пишет itechua, хоть многие подключают телефон как попало, но все же стоит придерживаться единой последовательности действий, чтобы избежать неприятных последствий.

Отмечается, что сначала стоит вставить зарядное устройство в розетку, а затем лишь подключать телефон.

Почему именно так? Эксперты говорят, что при такой последовательности можно полностью исключить возможность скачка напряжения. Конечно даже в этом случае телефон не выйдет из строя, однако определенный вред все же нанесет.

А если учесть то, как часто пользователи ставят свои гаджеты на зарядку, то эти периодические повышения нагрузки на телефон рано или поздно скажут свое слово.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда пользователям не стоит ставить свой телефон на зарядку. В этих случаях вы можете нанести устройству вред.