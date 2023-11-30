Не спешите нести в ремонт: что делать, если телефон упал в снег

Спасти телефон можно за пару часов

Даже зимой каждый из нас регулярно пользуется телефоном на улице, но при этом существуют определенные риски. В частности, гаджет может упасть в снег.

При этом эксперты советуют не спешить и не бежать в сервисный центр, пишет "Телеграф". Если с гаджетом ничего серьезного не случилось, вы можете реанимировать его самостоятельно.

Если же ваш телефон упал в пушистый снег, то спасти его шансов будет гораздо больше. Если же вы уронили гаджет в мокрый снег, то там уже без помощи специалистов вряд ли обойдется.

Как поступить, если уронили телефон в снег?

Постарайтесь как можно скорее достать устройство из снега и протрите его сухой тряпкой. Также продуйте разъемы, чтобы там не осталось снега. После этого телефон нужно положить в теплое и сухое помещение. Желательно под низ положить салфетку, которая впитывает влагу.

При этом эксперты не рекомендуют класть телефон возле обогревателя или же греть его феном. Это все может привести к появлению коррозии и другим последствиям.

Современные телефоны в своем большинстве защищены от влаги и пыли. Поэтому будет достаточно дать устройству "отдохнуть" несколько часов в теплом помещении.

Ранее "Телеграф" писал о полезных советах для тех, у кого часто зависает телефон.