Не спешите нести в ремонт: что делать, если телефон упал в снег
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Спасти телефон можно за пару часов
Даже зимой каждый из нас регулярно пользуется телефоном на улице, но при этом существуют определенные риски. В частности, гаджет может упасть в снег.
При этом эксперты советуют не спешить и не бежать в сервисный центр, пишет "Телеграф". Если с гаджетом ничего серьезного не случилось, вы можете реанимировать его самостоятельно.
Если же ваш телефон упал в пушистый снег, то спасти его шансов будет гораздо больше. Если же вы уронили гаджет в мокрый снег, то там уже без помощи специалистов вряд ли обойдется.
Как поступить, если уронили телефон в снег?
Постарайтесь как можно скорее достать устройство из снега и протрите его сухой тряпкой. Также продуйте разъемы, чтобы там не осталось снега. После этого телефон нужно положить в теплое и сухое помещение. Желательно под низ положить салфетку, которая впитывает влагу.
При этом эксперты не рекомендуют класть телефон возле обогревателя или же греть его феном. Это все может привести к появлению коррозии и другим последствиям.
Современные телефоны в своем большинстве защищены от влаги и пыли. Поэтому будет достаточно дать устройству "отдохнуть" несколько часов в теплом помещении.
Ранее "Телеграф" писал о полезных советах для тех, у кого часто зависает телефон.