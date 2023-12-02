Телефон следит за вами по умолчанию: как отключить шпионские настройки, пошаговая инструкция

Эти функции придуманы для оптимизации работы, но информация может попасть в чужие руки

Мобильный телефон сегодня "знает" о своем владельце очень много и может стать инструментом для тех, кто хочет получить эту информацию. Мошенники могут делать это не только через прослушку телефона, но и через программы — любой андроид-смартфон по умолчанию прослушивает пользователя и передает информацию третьим лицам. Кроме очевидных рисков, это также создает нагрузку на всю систему и снижает производительность телефона.

Google использует ряд технологий для слежения за пользователями Android, пишет портал itechua. Одна из них называется "активное обучение" и дает возможность Google анализировать голос, записанный с микрофона, улучшать качество распознавания речи и персонализировать рекламу.

Вторая технология называется "профилирование". Она позволяет Google собирать информацию о вашей активности в сети и по телефону и показывать более релевантную рекламу.

Как отключить шпионские настройки Android

1. Настройки Google

Нужно открыть приложение "Настройки" и перейти в раздел "Google". Коснувшись трех точек в правом верхнем углу, нужно выбрать раздел "Использование и диагностика", а затем включить "Отслеживание активности". Это запретит Google отправлять вам информацию об использовании телефона.

2. Настройки клавиатуры

В меню "Настройки" надо перейти в раздел "Язык и ввод" и выбрать используемую клавиатуру. Далее коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите пункт "Настройки". Там нужно снять флажки с пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех". После этого Google Keyboard не сможет отправлять вам информацию о том, что вы вводите.

3. Настройка преобразования текста в речь

В "Настройках" надо перейти в раздел "Язык и ввод" и выбрать "Преобразование текста в речь". Далее — нажать три точки в верхнем правом углу и выбрать "Настройки". Там отключить "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык". Это запретит Google отправку информации о вашем языке на микрофон. После отключения шпионских настроек нужно перезагрузить устройство чтобы новые настройки вступили в силу.

После отключения шпионских настроек риск попадания вашей личной информации в чужие руки значительно снизится. Кроме того, телефон будет работать быстрее и дольше держать заряд.

Вместе с тем отключение этих настроек может повлиять на некоторые функции телефона. В частности, может исчезнуть персонализированная реклама или рекомендации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, что за вами следят через камеру вашего телефона. Обычно программы для наблюдения собирают данные в рекламных целях, но могут применяться и для сбора информации о конкретном человеке.