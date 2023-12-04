Окажется в мастерской или на мусорке: чем грозит зарядка телефона через "прикуриватель" в авто

Специалисты назвали причину

Чтобы телефон "жил долго и счастливо" важно соблюдать правила зарядки. А вот заряжать его от автомобильных розеток или разъемов USB в машине регулярно не стоит.

В случае крайней необходимости телефон можно зарядить от "прикуривателя" авто. Однако если делать это часто — срок его службы значительно сократится, предупреждает сайт itechua.

Дело в том, что зарядное устройство для стандартного смартфона имеет черно-белую маркировку 1А. Это сила тока, необходимая для безопасной зарядки устройства. Напряжение при этом не превышает 5 вольт. Стандартные автомобильные розетки имеют напряжение 12 вольт, многие "прикуриватели" маркируются как 12 В.

По этой причине, при зарядке от них телефону грозит перегрев, сокращается емкость батареи, она начинает раздуваться. В результате смартфон оказывается в мастерской, а то и на свалке.

Эксперты подчеркнули, что лучше всего заряжать смартфоны от родных зарядных устройств. От автомобильных розеток или разъемов USB в машине это можно делать редко, лишь в случае крайней необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе ускорить зарядку телефона. Нужно нажать всего одну кнопку.