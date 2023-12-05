Будет несколько дней работать без подзарядки: секреты экономии энергии на телефоне

Помогут простые шаги

Смартфон не только дает возможность в любой момент быть на связи с близкими, но также стал источником информации и важных оповещений, например, о воздушных тревогах. Согласно прогнозам, этой зимой россияне снова могут попытаться устроить в Украине блэкаут, поэтому важно знать приемы, которые помогут пользоваться телефоном без подзарядки в течение нескольких дней.

Чтобы заряда телефона хватило на несколько дней, необходимо пользоваться им только в режиме вызовов. Все второстепенные функции, которые вы не будете использовать, нужно отключить. Они "пожирают" энергию, а их деактивация поможет сохранить ее на более долгий период, пишет сайт itechua.

Также необходимо поставить яркость экрана на минимум. Высокий уровень яркости требует повышенного потребления энергии.

Еще один способ сэкономить заряд — отключение автоматических обновлений. Также нужно заблокировать всплывающие push-сообщения.

И наконец, стоит воспользоваться специальными программами, которые помогают оптимизировать работу устройства и снизить количество потребляемого заряда. Важно загружать такие приложения только из проверенных источников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя регулярно заряжать телефон от прикуривателя в автомобиле. Эта привычка может быстро вывести гаджет из строя.