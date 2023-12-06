Это нужно обязательно делать перед зарядкой телефона: простое действие убережет от больших проблем

Специалисты назвали две причины делать это

Чехол — очень полезный аксессуар для телефона, защищающий от царапин, повреждений при падении и даже холода. Однако важно не только правильно выбрать его, но и соблюдать правила эксплуатации.

Так, мало кто снимает чехол во время зарядки смартфона. А зря — это может стать причиной серьезных проблем с батареей, пишет сайт itechua.

Во-первых, в процессе зарядки телефона выделяется тепло, а чехол удерживает его. В результате батарея может перегреваться, что в итоге приведет к ухудшению ее работы, а то и полной негодности. Некоторые чехлы препятствуют нормальной вентиляции устройства, что снижает их производительность.

Во-вторых, зарядка смартфона в чехле может занять больше времени, чем без него. Поэтому "раздевание" телефона перед тем, как подключить его к источнику питания, сократит время зарядки. В этом легко убедиться, проведя простой эксперимент — зарядив свой смартфон сначала в чехле, а затем без него. Специалисты Apple подтвердили, что зарядка iPhone без чехла положительно скажется на продолжительности срока службы аккумуляторного блока.

Важно размещать телефон без чехла во время зарядки на надежной поверхности, чтобы он не упал и не поцарапался. На него не должно попадать тепло от батареи или прямые солнечные лучи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие чехлы снижают скорость Wi-Fi на телефоне. Нужно обратить внимание, из какого материала они изготовлены.