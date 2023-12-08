Модернизированная САУ Dana-M2 "насыпает" оккупантам: чем отличается от оригинальной версии (видео)

Обновление тестировалось в Украине еще до полномасштабного вторжения, впоследствии одна из тестируемых машин вернулась уже на фронт

На фронте Украина использует гаубицы ShKH vz. 77 DANA и модернизированный вариант DANA-M2. Модернизация выполнена в 2017 году чешской компанией Excalibur Army.

По сравнению с оригинальной моделью DANA-M2 более мобильна, скорее становится в боевое положение и имеет большую точность. Также увеличилась максимальная дальность огня – до 25,5 км.

У оригинальной "Даны" максимальная дальность была 20 км. У обновленного варианта также новая кабина и автоматизированная система управления огнем. Снаряды можно посылать так, что выпущенные с определенным промежутком они попадут в цель почти одновременно. DANA-M2 может преодолевать броды в 1,4 м и рвы в 2 м. Такие машины используют в частности артиллеристы 56-й мотопехотной Мариупольской бригады.

Характеристики САУ DANA-M2

Калибр 152 мм

Помимо своих снарядов DN1CZ, могут использоваться для Д-20 и 2С3 "Акация".

В зависимости от снаряда меняется дальность, при снаряде для Д-20 – 18,2 км, при использовании дальнобойный DN1CZ – до 25,5 км.

Быстрострельность 5 выстр./мин., постоянный — 4 выстр./мин.,

Скорость движения максимальная — 90 км/ч,

Вспомогательное вооружение – пулемет 12,7 мм НСВТ.

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