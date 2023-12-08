Чтоб личная информация не попала в чужие руки: как отключить функцию отслеживания на Android

Нужно изменить три настройки

По умолчанию все смартфоны собирают информацию о своих владельцах, это помогает Google создавать персонифицированную рекламу. Однако нельзя исключать, что личные данные пользователя попадут в чужие руки. Многие предпочитают перестраховаться и отключить настройки слежения в телефоне.

Сделать это не так сложно, пишет сайт itechua. Отключение функций производится в три этапа.

1. В меню "Настройки" перейдите в раздел Google. Нажмите три точки в правом верхнем углу, выбрав "Использование и диагностика". Там надо включить "отслеживание активности". После этого Google прекратит передавать информацию об использовании телефона.

2. В меню "Настройки" перейдите в раздел "Язык и ввод". Снова нажав на три точки в правом верхнем углу выберите Настройки. В этом разделе нужно отключить пункты "отправлять статистику", "персонализировать для вас" и "улучшить для всех". Теперь клавиатура Google больше не передает информацию о том, что вы вводите.

3. В этом же разделе — "Язык и ввод" выбираем преобразования текста в речь. Его необходимо отключить, после чего Google перестанет передавать информацию о вашем языке на микрофон.

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