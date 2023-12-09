Малоизвестные функции зарядки Android, которые обязательно пригодятся

Они есть не во всех моделях — проверьте свою

Чтобы зарядка не повредила телефону, перед подключением устройства к источнику питания, нужно сделать одно простое действие, а также могут пригодиться функции зарядки Android, о которых мало кто знает. Они помогут защитить гаджет от поломки и не только.

Умная зарядка

Просто находка для тех, кто привык заряжать телефон по ночам. Суть в том, что смартфон заряжается примерно на 80%, а остальные проценты набирает за несколько минут до момента вашего пробуждения. Это продлевает срок службы аккумулятора, пишет itechua.

Чтобы активировать умную зарядку, меню "Настройки" надо выбрать раздел управления батареей. Найти умную (безопасную) зарядку и активировать ее. Стоит отметить, что эта функция есть не во всех моделях.

Обходная зарядка

Все знают, что играть на телефоне во время зарядки – плохая затея. Из-за сильных нагрузок может нагреться аккумулятор, что сокращает срок его службы. Чтобы избежать этого, производители оснащают смартфоны функцией обходной зарядки. При ее активации энергия напрямую поступает на устройство, минуя батарею.

Для включения обходной зарядки нужно через поиск в разделе "Настройки" найти ее и активировать. Эта функция все чаще добавляется производителями, но есть не во всех смартфонах.

Реверсивная зарядка

Она дает возможность зарядить один телефон от другого. Это можно сделать через провод. Потребуется OTG-переходник, который нужно вставить в раздающее устройство, а затем подсоединить к нему кабель и принимающий аппарат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о приемах, которые помогут пользоваться телефоном без подзарядки в течение нескольких дней. Нужно изменить несколько настроек.