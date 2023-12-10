Это не навредит батарее: способ зарядки телефона, которого многие избегают

Эксперты советуют использовать такой метод зарядки гаджета

Многие опасаются по недолгу заряжать телефон, чтобы не принести вреда батарее. Однако это всего лишь миф. Наоборот, короткие циклы зарядки телефона никак не вредят устройству, а являются для него полезными.

Немалая часть пользователей старается ставить телефон на зарядку, пока батарея не наберет 100%, опасаясь снимать гаджет раньше, и это серьезная ошибка. Специалисты не рекомендуют ждать, пока он полностью разрядится и зарядится. Это буквально убивает батарею. Об этом пишет "УНИАН".

В старых телефонах, действительно, батарея не была рассчитана на неполную зарядку и прерывание зарядку и вправду могло привести к постепенному сокращению емкости аккумулятора. Но современные гаджеты значительно отличаются от своих предшественников.

Сейчас эксперты говорят, что заряжать телефоны короткими сессиями – это, наоборот, полезно. Поэтому вовсе не стоит беспокоиться, если ваш мобильный заряжался всего несколько минут, а затем вы ставите его на небольшую зарядку еще через время.

Стоит добавить, что телефон следует заряжать не более чем до 80%, а разряжать – не ниже 20%. Оставлять устройство на зарядке на ночь лучше не следует.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить телефон в автомобиле. Этой функцией можно воспользоваться также и во время блекаута.