Ими пользуются почти все: топ-10 приложений, которые "съедают" батарею на телефоне

В список попали в частности соцсети

В десятку приложений на мобильных телефонах, которые очень быстро "съедают" батарею, входят популярные социальные сети. Большинство из них наверняка установлены на смартфонах у многих.

Компания pCloud, которая занимается изучением компьютерной техники, проанализировала мобильные приложения, сильно влияющие на батарею и быстро разряжают телефон. Помимо соцсетей были отмечены обучающие приложения, программа для проведения видеоконференций и так далее. Об этом пишет PCMag.

В топ-10 приложений в частности попали такие известные соцсети как Instagram, Facebook, TikTok. Полный список этой десятки выглядит следующим образом:

Skype

Facebook

Instagram

Tinder

WhatsАpp

Zoom

YouTube

Telegram

TikTok

Duolingo

Отмечается, что программы для соцсетей, в том числе Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp позволяют работать в фоновом режиме некоторым функциям. В настройках вы можете самостоятельно посмотреть, какие приложения потребляют больше заряда на устройстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда необходимо ставить телефон на зарядку и почему многие это делают совершенно неправильно.