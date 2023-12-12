Это убивает батарею каждый день: как нельзя заряжать телефон, пять главных ошибок

Несколько простых правил помогут продлить жизнь аккумулятору

Многие ежедневно заряжают телефон, а иногда и по нескольку раз, однако мало кто знает, что есть некоторые ошибки, которые очень вредят батарее. Стоит запомнить несколько правил, зарядки телефона, чтобы сохранить жизнь аккумулятору в вашем устройстве как можно дольше.

Ошибки, которые плохо влияют на батарею, связаны как со способом зарядки, так и с длительностью этого процесса. Об этом пишет Santeplus.

Во-первых, не стоит ждать, пока телефон полностью разрядится. Такая привычка может значительно сократить срок службы вашего гаджета. Ставить его на зарядку нужно как только он сообщил, что ему не хватает заряда.

Не следует ставить на зарядку телефон, если уровень заряда составляет 50%. Это негативно сказывается на батарее. Лучше подождать, пока он "сядет" до 20-30%. При этом нельзя заряжать устройство до максимума. Оптимальный уровень — 80%.

Также пользователям не рекомендуют заряжать телефон от компьютера. Все дело в том, что в данном случае зарядка может быть менее эффективна, поскольку порты USB на компьютере могут иметь ограничения по мощности и скорости передачи данных. Кроме того, ПК не может обеспечить постоянный поток энергии, а это может привести к неравномерной зарядке и повреждению аккумулятора телефона.

Еще одна большая ошибка — использование смартфона во время того, как он заряжается. Этого делать категорически нельзя, так как смартфон может перегреться и от этого пострадает аккумулятор.

Пятая ошибка — использование неоригинального зарядного устройства. Это может привести к тому, что телефон может выйти из строя за очень короткий срок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вредят ли короткие циклы зарядки мобильному телефону или же, наоборот, для гаджета это полезно.