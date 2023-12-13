Одна привычка ежедневно убивает ваш телефон: какую функцию лучше отключить

Специалисты дали простой совет

Чтобы телефон служил долго и работал без проблем, нужно соблюдать правила безопасной зарядки. Также ему могут повредить некоторые привычки хозяина, например, пользование вибрацией на постоянной основе.

О том, почему уведомления и звонки с вибрацией сокращают срок "жизни" телефона, рассказал портал Readerʼs Digest. Дело в том, что вибрирующий режим увеличивает нагрузку на устройство, поэтому его аккумулятор будет изнашиваться намного быстрее.

Привычка регулярно использовать виброрежим на телефоне быстрее приведет устройство в негодность. В целом, смартфон нельзя постоянно использовать в режиме максимальной мощности, особенно когда в этом нет необходимости. Нужно давать ему "отдохнуть", отключая все ненужные функции. Если этого не делать, ресурсы устройства будут исчерпываться гораздо быстрее.

Кроме того, в режиме вибрации телефон быстрее садится. Дело в том, что для создания вибрации используется моторчик, который потребляет энергию от батареи устройства. Поэтому, отключив эту функцию, когда в ней нет необходимости, вы не только увеличите срок службы телефона, но и сэкономите заряд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, отключение какой функции на телефоне поможет ощутимо сэкономить заряд. Она нужна далеко не всегда, а работает у большинства постоянно.