Два популярных новогодних украшения препятствуют работе Wi-Fi-роутера: размещайте их как можно дальше

В Новый год ими украшен каждый дом

Смартфон имеет возможность входить в интернет не только через мобильную сеть, но и через Wi-Fi, что очень удобно. Wi-Fi роутер есть практически в каждом доме и офисе, и неполадки в его работе крайне досадны. Однако в рождественское и новогоднее время мы сами можем стать их причиной.

О том, какие праздничные украшения влияют на работу Wi-Fi роутера, рассказали эксперты из британской компании Uswitch. Некоторые из них лучше располагать как можно дальше от раздающего интернет устройства.

Мишура, блестящий "дождик"

Общеизвестно, что роутер нельзя ставить возле зеркала, так как они отбивают Wi-Fi сигнал и рассеивают его, из-за чего гаджеты хуже ловят интернет. Подобное происходит и с блестящей мишурой, которую делают из светоотражающего материала. По этой причине блестящий "дождик" и мишуру, создающие праздничную атмосферу, нельзя размещать около роутера, иначе настроение может быть испорчено отсутствием интернета.

Гирлянды

Как пояснили специалисты, светящиеся гирлянды способны создавать вокруг себя слабое электромагнитное поле, которое может мешать радиоволнам от роутера доходить до гаджетов в доме. Чем больше гирлянд в помещении, тем более затруднена работа роутера. Если после украшения дома сигнал интернета стал слабее, стоит либо перевесить гирлянды в другое место, либо переставить сам роутер.

Именно поэтому елку нужно ставить как можно дальше от роутера, ведь, как правило, на ней есть и гирлянды и мишура, а в дополнение еще и блестящие шары, которые работают как отражатели сигнала. Если новогодняя елка стоит перед маршрутизатором, она может блокировать сигнал не хуже бетонной стены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит на ночь отключать WI-FI на телефоне. Есть три основные причины.