Названы 7 причин выбросить беспроводную зарядку для телефона

Важно правильно подобрать зарядку для телефона

Все больше пользователей гаджетов переходят на беспроводные зарядки. Это удобной и выглядит стильно. Но мало кто знает, что у беспроводной зарядки есть ряд весомых недостатков.

На портале Rokform рассказали, в чем минусы беспроводной зарядки для телефона. К примеру, одна из основных проблем заключается в том, что скорость зарядки может быть медленнее, чем при традиционной проводной зарядке.

Вот основные из неудобств, которые могут возникать с беспроводной зарядкой:

Не совсем беспроводная.

Не получится пользоваться телефоном, когда он лежит на зарядке.

Зарядка телефона занимает больше времени.

Беспроводные зарядные устройства стоят дороже, чем кабельные зарядные устройства.

Телефон может перегреться.

Кроме того, беспроводная зарядка может не работать с более толстыми чехлами для телефонов или с некоторыми материалами. Если чехол для смартфона плотный, то его нужно будет или снимать каждый раз перед зарядкой, или подобрать совместимое беспроводное зарядное устройство, которое обеспечивает достаточную мощность для полной зарядки вашего телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как нельзя заряжать телефон. Эти ошибки влияют на работу смартфона.