Может быть несколько причин: что делать, если телефон не видит SIM-карту
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Часто проблему можно решить самостоятельно
Если ваш мобильный телефон не видит SIM-карту, причин может быть несколько — от повреждения до блокировки мобильного оператора. Прежде всего нужно установить, в чем проблема.
Для проверки работоспособности SIM-ки нужно вставить ее в другое устройство. Если карта не работает и в другом смартфоне, проблема кроется именно в ней, пишет itechua.
Если в другом телефоне симка работает, то проблема в том телефоне, который ее не видит. Прежде всего, нужно проверить слот SIM-карты на предмет загрязнений и целостности. После этого надо снова вставить карту обратно в устройство и сделать следующее:
- перезагрузить устройство с SIM-картой
- обновить программное обеспечение с помощью меню "Настройки"
- перезагрузить мобильные данные, включив авиарежим, и через минуту выключив его
- проверить наличие вирусов
Также специалисты советуют вручную выбрать конкретного оператора мобильной связи. Это делается через "Настройки", в разделе "Мобильные данные и SIM-карты".
Отмечается, что нередко телефон не реагирует на симку из-за того, что она просто отключена в настройках устройства. Большинство моделей современных смартфонов имеют функцию отключения одной из установленных карт.
Как снова включить деактивированную SIM-карту:
- войти в настройки;
- выбрать "мобильные данные";
- указать нужную карту;
- перевести переключатель в положение "Активировано".
И наконец, если телефон не видит SIM-карту, которой давно не пользовались, причина может быть в том, что ее отключил оператор. У каждого оператора мобильной связи свой срок, по истечению которого отключается неактивная SIM-карта. Чтобы решить эту проблему необходимо обратиться к поставщику мобильных услуг.
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