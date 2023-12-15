Может быть несколько причин: что делать, если телефон не видит SIM-карту

Часто проблему можно решить самостоятельно

Если ваш мобильный телефон не видит SIM-карту, причин может быть несколько — от повреждения до блокировки мобильного оператора. Прежде всего нужно установить, в чем проблема.

Для проверки работоспособности SIM-ки нужно вставить ее в другое устройство. Если карта не работает и в другом смартфоне, проблема кроется именно в ней, пишет itechua.

Если в другом телефоне симка работает, то проблема в том телефоне, который ее не видит. Прежде всего, нужно проверить слот SIM-карты на предмет загрязнений и целостности. После этого надо снова вставить карту обратно в устройство и сделать следующее:

перезагрузить устройство с SIM-картой

обновить программное обеспечение с помощью меню "Настройки"

перезагрузить мобильные данные, включив авиарежим, и через минуту выключив его

проверить наличие вирусов

Также специалисты советуют вручную выбрать конкретного оператора мобильной связи. Это делается через "Настройки", в разделе "Мобильные данные и SIM-карты".

Отмечается, что нередко телефон не реагирует на симку из-за того, что она просто отключена в настройках устройства. Большинство моделей современных смартфонов имеют функцию отключения одной из установленных карт.

Как снова включить деактивированную SIM-карту:

войти в настройки;

выбрать "мобильные данные";

указать нужную карту;

перевести переключатель в положение "Активировано".

И наконец, если телефон не видит SIM-карту, которой давно не пользовались, причина может быть в том, что ее отключил оператор. У каждого оператора мобильной связи свой срок, по истечению которого отключается неактивная SIM-карта. Чтобы решить эту проблему необходимо обратиться к поставщику мобильных услуг.

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