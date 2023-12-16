Можно "убить" смартфон: три ситуации, когда не стоит сразу ставить девайс на зарядку

Перегрев и температурный шок – результат неверного момента выбора постановки на зарядку.

Хотя часто у людей бывают ситуации, когда они добегают до дома буквально на "последних каплях" зарядки – несколько процентов – не всегда стоит сразу же ставить девайс на "провод", чтобы зарядить его. Последствия могут быть неожиданны и затем скажутся на работоспособности устройства.

Эксперты выделяют несколько случаев, когда ни в коем случае нельзя ставить свой "смарт" на зарядку после того, как вошел домой.

1) Пришел с морозной улицы

Осенью и зимой такого лучше не делать. Дело в том, что смартфон на улице тоже охлаждается, поэтому постановка на зарядку сразу после возвращения станет для него шоковым перепадом температур. А это в свою очередь может "убить" батарею девайса – она начнет хуже держать заряд. Лучше подождать немного, когда смартфон согреется, полежит на полочке или на столе.

2) В помещении очень жарко

Ситуация, прямо противоположная предыдущей. Актуальна преимущественно летом. Проблема в том, что заряжаемый смартфон нагревается в процессе. Если в помещении очень жарко – есть большой шанс перегреть гаджет; это чревато поломкой батареи, а в худшем случае вообще может даже расплавиться или взорваться. Для зарядки лучше выбрать помещение, которое будет достаточно холодным. А еще стоит позаботиться, чтобы на смартфон не попадали прямые солнечные лучи, потому что эффект будет почти тот же.

3) На устройстве работает какая-то программа

Если девайс заряжается, лучше его вообще не трогать. Нельзя заряжать телефон, если там работает какая-либо программа, включена мобильная игра, или что-то загружается. Смартфон перегревается, начинает "тормозить", хуже работает. И да, это тоже может убить батарею. Поэтому сначала выключить все программы, затем поставить устройство на зарядку – и не трогать, пока не зарядится.

Ранее "Телеграф" писал, что неисправный порт для зарядного устройства или перезарядка смартфона могут отрицательно повлиять на батарею смартфона.