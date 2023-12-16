Как удалить с телефона все данные: два способа очистки Android
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Сделать это несложно
Современный смартфон — не только средство связи, но и настоящее хранилище информации о своем владельце. Память телефона нужно регулярно чистить, также при необходимости можно полностью удалить всю информацию с устройства.
Вариант, предусматривающий бесследное удаление файлов на устройствах с ОС Android, предполагает сброс настроек к изначальным (заводским) предустановкам. В этом случае на смартфоне не останется данных об аккаунтах пользователя, пишет сайт itechua.
Как это сделать:
- зайти в "Настройки"
- открыть "О телефоне" и "Сброс"
- выбрать "Удалить все данные"
- ввести пароль и подтвердить действие
Это — единственный способ полностью удалить со смартфона все данные. Важно учитывать, что это можно сделать только тогда, когда устройство заряжено по меньшей мере на 30%. Если уровень заряда ниже — ничего не получится.
Описанный метод — самый радикальный и удаляет со смартфона вообще все данные. Если же нужно убрать файлы, но сохранить данные аккаунтов, а также их пароли, можно воспользоваться другим способом, но для этого потребуется компьютер.
Как это сделать:
- подключить телефон к ПК
- открыть внутренний накопитель устройства с помощью проводника в Windows
- выбрать и выделить папки и/или отдельные файлы, которые нужно удалить
- нажать правую кнопку мышки
- подтвердить удаление файлов
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