Как удалить с телефона все данные: два способа очистки Android

Сделать это несложно

Современный смартфон — не только средство связи, но и настоящее хранилище информации о своем владельце. Память телефона нужно регулярно чистить, также при необходимости можно полностью удалить всю информацию с устройства.

Вариант, предусматривающий бесследное удаление файлов на устройствах с ОС Android, предполагает сброс настроек к изначальным (заводским) предустановкам. В этом случае на смартфоне не останется данных об аккаунтах пользователя, пишет сайт itechua.

Как это сделать:

зайти в "Настройки"

открыть "О телефоне" и "Сброс"

выбрать "Удалить все данные"

ввести пароль и подтвердить действие

Это — единственный способ полностью удалить со смартфона все данные. Важно учитывать, что это можно сделать только тогда, когда устройство заряжено по меньшей мере на 30%. Если уровень заряда ниже — ничего не получится.

Описанный метод — самый радикальный и удаляет со смартфона вообще все данные. Если же нужно убрать файлы, но сохранить данные аккаунтов, а также их пароли, можно воспользоваться другим способом, но для этого потребуется компьютер.

Как это сделать:

подключить телефон к ПК

открыть внутренний накопитель устройства с помощью проводника в Windows

выбрать и выделить папки и/или отдельные файлы, которые нужно удалить

нажать правую кнопку мышки

подтвердить удаление файлов

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