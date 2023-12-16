Как быстро "убить" батарею телефона: четыре ошибки, которые допускает каждый

Как правильно заряжать телефон

Множество людей не представляет жизнь в современном мире без мобильного устройства, чьи функции давно вышли за пределы простого телефона, а потому становится очень неприятно, когда он разряжается или выходит из строя в неподходящий момент. При этом, чтобы батарея прослужила дольше стоит всего лишь выполнять четыре простых правила.

Как говорится в материале РБК Украина, как бы мы не старались беречь свой гаджет, но есть популярные ошибки, которые мы совершаем каждый день и тем самым сокращаем срок жизни своего телефона.

Стоит отметить, что больше всего телефонные батареи не любят двух вещей — высокой или низкой температуры и скачков напряжения, а потому все причины ниже так или иначе связаны с этим.

Дешевые зарядные устройства

Наверное наиболее частый совет для всех пользователей телефонов заключается в том, чтобы использовать лишь те устройства, которые одобрены для конкретно вашей модели. Дело в том, что дешевые зарядки могут собираться из некачественных деталей, которые могут выйти из строя сами, а заодно и прихватить с собой ваш телефон. Даже если этого не произойдет, то зарядка все еще может наносить постепенный ущерб батарее, что неизбежно скажется на ее производительности.

Зарядка в чехле

Во время зарядки батарея может нагреваться, что уже неприятно, но это может стать вдвойне неприятным, если телефон не сможет быстро охладиться. Некоторые чехлы достаточно плотные, чтобы препятствовать теплоотдаче, а потому во время зарядки их лучше снять.

Зарядка на ночь

Большинству литий-ионных батарей на современных телефонах хватает часа-двух на зарядку "от ноля до сотни", а потому держать телефон подключенным к сети не стоит. Это не только повышает риски поймать скачок напряжения, но и увеличивает нагрузку на батарею, что приводит к ненужному перегреву. Поэтому от привычки подключить телефон к сети перед сном не будет полезной для вашего устройства.

Разрядка до ноля

Не стоит ждать пока телефон полностью разрядится, прежде чем подключать его к сети. В целом рекомендуется не опускать заряд телефона ниже 20%, чтобы сохранить батарею.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить телефон в автомобиле. Этой функцией можно воспользоваться также и во время блекаута.