Интересный способ сохранить заряд на телефоне: какую заставку нужно поставить

Этот простой способ поможет сэкономить заряд аккумулятора и продлить срок службы устройства

Существует масса интересных способов, как сэкономить заряд на телефоне и один из них весьма необычный — он будет зависеть от того, какие обои установленны на вашем гаджете. Их цвет влияет на то, как быстро садится аккумулятор.

Такой лайфхак применяется, если вы используете мобильное устройство с дисплеем AMOLED. Специалисты говорят, что такой дисплей также известен как Super AMOLED или OLED.

Так, OLED-экраны не имеют сплошной подсветки. Каждый пиксель на таком экране представляет собой "органический светоизлучающий диод", который излучает собственный свет. Если пиксель черный, то свет он не излучает.

Соответственно, если вы используете черный фон на AMOLED-дисплее, дисплей будет производить меньше света. Таким образом, этот простой способ поможет сэкономить заряд аккумулятора и продлить срок службы устройства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у многих пользователей смартфонов есть одна распространенная привычка, которая крайне вредит гаджету. Она способна быстро привести мобильное устройство в негодность.