Мошенники не дремлют: как правильно пользоваться публичной зарядкой телефона

Как защитить телефон от мошенников

Иногда возникают неприятные ситуации, когда мобильный телефон разрядился в самый неподходящий момент, а другого выхода, кроме как заряжать его в публичном месте, попросту не остается.

Однако, как пишет wivb.com, такой метод может таить в себе огромные риски, поскольку мошенники таким образом могут получить доступ к вашему устройству и украсть пароли и другую конфиденциальную информацию.

В частности они могут размещать блоки скимминга, которые считывают и копируют информацию с магнитного чипа. Чаще всего это случается в публичных местах вроде отелей, аэропортов и других мест с большим количеством посетителей. Если жертва подключает телефон к публичной USB-зарядке, то они загружают на него вредоносное программное обеспечение и затем получают доступ к учетным записям в сети или перепродают пароли другим злоумышленникам.

Самым простым способом защититься от этого — не использоваться публичные зарядки и иметь с собой павербанк. Но если его не оказалось под рукой, то стоит отдать предпочтение розетке, а не USB-зарядке.

Если же вы вынуждены воспользоваться публичной USB-зарядкой, то при подключении обратите внимание на выплывающую на экране подсказку "поделиться данными" или "доверять этому компьютеру" или "только заряжать". Стоит выбрать пункт "только заряжать".

Как вариант, телефон перед зарядкой стоит выключить. Если же вы постоянно находитесь в движении и вам постоянно приходится пользоваться публичными зарядками, то есть смысл приобрести устройство под название блокировщик данных. С его помощью вы сделаете невозможной передачу данных через кабель и тем самым защитите свой телефон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить телефон в автомобиле. Этой функцией можно воспользоваться также и во время блекаута.