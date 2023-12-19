Вы могли не знать о них: пять способов, как быстрее зарядить телефон

Эти простые трюки помогут вам сократить время для заряда батареи

Если телефон требуется зарядить как можно быстрее, есть несколько полезных лайфхаков, которыми точно стоит воспользоваться. С их помощью время зарядки значительно сократится и для этого почти ничего не требуется.

Смартфоны имеют разные объемы батареи и, соответственно, забирают за зарядку определенное количество времени. Однако эти советы подойдут абсолютно для всех. Об этом пишет Ukr.media.

Как ускорить процесс зарядки

Используйте функцию авиарежима . В этом случае телефон будет отключен от связи, Bluetooth, Wi-Fi и т.д. Это позволит гаджету зарядиться быстрее.

. В этом случае телефон будет отключен от связи, Bluetooth, Wi-Fi и т.д. Это позволит гаджету зарядиться быстрее. Отключайте телефон. Благодаря тому, что фоновые приложения не будут нагружать гаджет, он сможет зарядиться в разы быстрее.

Благодаря тому, что фоновые приложения не будут нагружать гаджет, он сможет зарядиться в разы быстрее. Не используйте телефон. Пока устройство стоит на зарядке, лучше не пользоваться им для прослушивания музыки, просмотра видео, для игр и т.д.

Пока устройство стоит на зарядке, лучше не пользоваться им для прослушивания музыки, просмотра видео, для игр и т.д. Оригинальные зарядное устройство и кабель . Используйте аксессуар производителя. Это также имеет влияние на то, сколько времени потребуется для зарядки батареи.

. Используйте аксессуар производителя. Это также имеет влияние на то, сколько времени потребуется для зарядки батареи. Не используйте беспроводную зарядку. Это удобный способ, но он в разы медленнее, нежели способ зарядки от розетки. Поэтому, если стоит вопрос времени, то лучше выбрать второй вариант.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую заставку нужно ставить на телефон, чтобы батарея садилась медленнее. Всё зависит от цвета обоев на экране.