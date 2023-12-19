Не оправдала надежды: у оккупантов возникли проблемы с новейшим оружием

Таких минусов эксперты нашли минимум четыре

Российские оккупанты и их пропаганда любят создавать ореол супероружия вокруг некоторых образцов своей техники. Одним из них был ТОС "Солнцепек", которые в ноябре ВСУ уничтожали едва ли не пачками, а заменить его должна была колесная огнеметная система "Тосочка".

Но как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, эксплуатация "Тосочки" показала массу недостатков. Часть из них стали продолжением проблем ТОС "Солнцепек", которые "Тосочка" и должна была исправить.

К этим минусам эксперт отнес:

более дешёвое колёсное шасси, что значительно ограничивает возможности применения этой системы, равно как и её зависимость от грунтов;

термобарические реактивные снаряды нового типа с дальностью поражения целей до 20 км. Казалось бы, это куда лучше дальности стрельбы "Солнцепека" в 6 км, но для увеличения дальности полёта им уменьшили калибр и массу боевой части, нежели у старых MO.1.01.04M. В результате они стали слабее, менее прицельными и не унифицированными, то есть снаряды "Солнцепека" к новой "Тосочке" не подойдут;

наводка на дальнюю дистанцию осложняется использованием устаревшего артиллерийского дальномера 1Д14, позволявший применять "Солнцепёк" только в режиме прямой наводки, что делало это машину уязвимой для ответных ударов и снижало дальность. Правда, как предположил Александр Коваленко, его использование на "Тосочке" может быть временным решением;

для производства новых реактивных снарядов серийно и более-менее пропорционально необходимы новые линии сборки, которых пока нет. Есть сборка только мелкосерийная, обеспечивающая нужды опытных образцов на испытаниях.

"Создаётся такое впечатление, что планы серийной замены ТОС-1А "Солнцепёк" пока ускорения не получают, а скорее наоборот, могут быть спущены на тормозах. В свою очередь, уничтожение остатков термобарического архаизма идёт чётко по плану", — резюмирует эксперт.

Впервые на передовой "Тосочки" оккупантов появились в октябре, и с тех пор особо себя никак не проявили. В то же время на передовой все чаще появляются очень редкие образцы военной техники РФ, число которой исчисляется буквально десятком штук.