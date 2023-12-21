Есть четыре простых правила: как избежать проблем с телефоном на морозе

Лайфхаки, о которых вы могли не знать

Не секрет, что на морозе наши телефоны могут вести себя более "капризно". Однако есть простые способы избежать проблем с гаджетами при минусовых температурах.

Как пишет портал Ukr.Media, есть всего четыре лайфхака, которые избавят вас от трудностей. Если вы будете их соблюдать, то смартфон будет работать на морозе так, как делает это при комфортных температурах.

Как правильно пользоваться телефоном на морозе?

Не носите телефон при минусовых температурах без чехла. Также есть специальные теплые футляры. Они помогут сохранять температуру и не дадут гаджету "перемерзнуть". Если вы все же достали телефон из кармана или сумки, то не оставляйте его на морозе надолго. Дело в том, что нет гаджетов, которые рассчитаны на работу при низкой температуре, из-за чего и происходят сбои. Старайтесь его сразу прятать в теплое место. Не нужно допускать, чтобы устройство подвергалось резкому перепаду температур. Если вы принесли его в тепло с мороза, или же наоборот, то дайте ему некоторое время пройти "акклиматизацию" и не используйте сразу. Пользуйтесь наушниками. Если у вас есть нужда поговорить по телефону или послушать музыку, то лучше использовать гаджет удаленно. Таким образом, смартфон останется в тепле и прослужит дольше.

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