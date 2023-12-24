Как безопасно зарядить телефон в общественных местах: четыре совета

Есть некоторые ошибки, которых следует избегать при зарядке гаджета

В общественных местах давно уже появились бесплатные зарядные станции, которыми люди могут воспользоваться, если срочно нужно подзарядить гаджет. Однако эксперты не советуют пользоваться таким видом зарядки своего телефона, поскольку это может быть опасно.

Есть несколько других способов для безопасной зарядки телефонов и других устройств в общественных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Federal Communications Commission.

Эксперты по безопасности программного выделили несколько основных советов:

использовать для зарядки электрическую розетку;

брать с собой собственное зарядное устройство и USB-кабель;

приобрести и носить с собой внешний аккумулятор — портативное зарядное устройство для гаджетов (power bank);

при подключении к стороннему порту USB всегда выбирать опцию "только зарядить" (ни в коем случае не следует выбирать "поделиться данными" или "доверять этому компьютеру").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую самую главную ошибку зимой допускают пользователи смартфонов при их зарядке. Эта привычка может может привести к выводу устройства из строя.