YouTube-пользователь собрал уникальную винтовку из разного оружия (Видео)

Называется она Commie Tommie, и в ее основе лежит ствольная коробка от АК с прикладом от СКС. На ствол одет кожух от ППШ-41.

Принцип работы – свободный затвор, который соединен с газовой трубкой от Сайги, заполненной свинцом.

Затворная группа позаимствована у югославской винтовки Zastava M76 под патрон 7,92х57 мм Mauser. Сам затвор собран из деталей затворов пистолета-пулемета Suomi и винтовки HK 91 и АК. Питается винтовка от барабанного магазина пистолета-пулемета Suomi.

На то, чтобы построить эту винтовку у создателя ушло три года.