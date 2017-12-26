https://telegraf.com.ua/files/2017/12/Commie_Tommie-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3817670-youtube-polzovatel-sobral-unikalnuyu-vintovku-iz-raznogo-oruzhiya-video.html
YouTube-пользователь собрал уникальную винтовку из разного оружия (Видео)
04:20 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Новости технологии: YouTube-пользователь V8 Merc выложил в сеть краткий обзор любопытной винтовки, которую он собрал из разного оружия.
Называется она Commie Tommie, и в ее основе лежит ствольная коробка от АК с прикладом от СКС. На ствол одет кожух от ППШ-41.
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Принцип работы – свободный затвор, который соединен с газовой трубкой от Сайги, заполненной свинцом.
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Затворная группа позаимствована у югославской винтовки Zastava M76 под патрон 7,92х57 мм Mauser. Сам затвор собран из деталей затворов пистолета-пулемета Suomi и винтовки HK 91 и АК. Питается винтовка от барабанного магазина пистолета-пулемета Suomi.
На то, чтобы построить эту винтовку у создателя ушло три года.
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