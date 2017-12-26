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YouTube-пользователь собрал уникальную винтовку из разного оружия (Видео)

Commie Tommie
04:20 Сегодня Телеграф
zbroya.info
Фото: скриншот

Новости технологии: YouTube-пользователь V8 Merc выложил в сеть краткий обзор любопытной винтовки, которую он собрал из разного оружия.

Называется она Commie Tommie, и в ее основе лежит ствольная коробка от АК с прикладом от СКС. На ствол одет кожух от ППШ-41.

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Принцип работы – свободный затвор, который соединен с газовой трубкой от Сайги, заполненной свинцом.

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Затворная группа позаимствована у югославской винтовки Zastava M76 под патрон 7,92х57 мм Mauser. Сам затвор собран из деталей затворов пистолета-пулемета Suomi и винтовки HK 91 и АК. Питается винтовка от барабанного магазина пистолета-пулемета Suomi.

На то, чтобы построить эту винтовку у создателя ушло три года.

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Новости технологии, Commie Tommie, V8 Merc, Винтовка, Военная техника, Вооружение, Новости технологий, Оружие, Техно, Технологии.
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