Opera станет первым браузером с защитой от криптоджекинга
Новости технологии: Opera станет первым браузером со встроенной защитой от майнеров криптовалюты.
Для браузера Opera разрабатывают новую функцию NoCoin, которая защитит устройства владельцев от майнинга криптовалют без их ведома. Если все получится, Opera станет первым браузером со встроенной защитой от криптоджекинга.
Как это происходит
В последнее время интернет-пользователи все чаще становятся жертвами умельцев, которые с помощью программ-майнеров втихую зарабатывают через веб-сайты деньги. Сколько «потерпевших» — неизвестно, ведь многие и не подозревают, что помогают майнерам обогатиться.
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Ранее этим грешил пиратский торрент Piratebay, позже к нему присоединились и другие сайты. Что говорить, даже некоторые кофейни Starbucks обвинили в скрытом майнинге через устройства посетителей.
Когда ждать NoCoin
Функцию NoCoin уже тестируют в сборке Opera 50 Beta RC, но пока она отключена по умолчанию.
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Ожидается, что NoCoin полноценно заработает в финальной версии Opera 50, которая выйдет уже в январе.
Как еще защититься
Сейчас защититься от майнинга можно с помощью практически всех антивирусных продуктов и блокировщиков рекламы, запрещающие работу скриптов.
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Кроме того, пользователь может самостоятельно отключить JavaScript на сайтах, подозрительно загружающих процессор, или установить расширение (например, ScriptBlock, ScriptSafe и NoScript).