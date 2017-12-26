Эксперты объяснили, чем опасны онлайн-тесты

В большинстве случаев такие игры выглядят достаточно невинно и на несколько минут поднимают вам настроение. Однако, на самом деле подобные тесты могут нести существенную угрозу вашей кибербезопасности. Дело в том, что большинство подобных программ не является продукцией Facebook и имеют собственные правила обработки личных данных.

Невнимательное ознакомление с политикой конфиденциальности в лучшем случае сделает вас объектом спам-атаки. Даже если пользователи внимательно перечитывают все условия – в этих запросах не всегда правдиво описано то, какая именно информация нужна.

Как рассказал разработчик теста "Какой ты Гусь" Макс Фрай, они собирают довольно безобидны данные – доступ только к аватару пользователя (который потом добавляется в картинку на результате), его имени и адреса. Однако, мошенники могут использовать эти тесты как вирус, потому что пользователи не обращают внимание, по какому линку переходят и на что соглашаются.

"Любая авторизация через Facebook передает третьим лицам ваши данные. Еще хуже, что вы не всегда контролируете, какой именно линк публикуете результатам теста – он может содержать что-то компрометирующее или даже вести на страницы с вредоносным кодом".

"Как результат – спам на ваш мейл и телефон, вы становитесь лидером в реферальных программах интернет-магазинов. Есть схемы, завязанные на показе вам рекламы там, где ее не должно быть, замены одной рекламы другой, показе запрещенной рекламы", – рассказала SMM Head агентства Digital Engine Елена Сергиенко.

Кстати, сама администрация Facebook снимает с себя любую ответственность за последствия такого доступа. В разделе Data Policy сообщают пользователям, что информация, собранная таким образом третьими лицами, попадает уже под их собственные правила использования сервиса.