Компания LG запатентовала смартфон необычной формы

Компания LG подала на регистрацию патенты, в которых описывается устройство крайне необычной формы. Судя по документам, корейский производитель работает над смартфоном, способным превращаться в планшет и наоборот путем растягивания или сгибания.

На первом изображении показано устройство, в сложенном состоянии напоминающее обычный смартфон. Но если потянуть за его края, то оно расширится до размеров планшета.

На другом рендере показан уже более привычный вариант с

гибаемого пополам устройства. В зависимости от ситуации аппарат может выступать в качестве смартфона или небольшого планшета.

Отметим, что в создании подобных устройств также заинтересованы Samsung, Microsoft и другие компании.