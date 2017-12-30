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Компания LG запатентовала смартфон необычной формы

Смотрите фото (3)
LG
20:22 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: LG запатентовала растягиваемый смартфон.

Компания LG подала на регистрацию патенты, в которых описывается устройство крайне необычной формы. Судя по документам, корейский производитель работает над смартфоном, способным превращаться в планшет и наоборот путем растягивания или сгибания.

На первом изображении показано устройство, в сложенном состоянии напоминающее обычный смартфон. Но если потянуть за его края, то оно расширится до размеров планшета.

На другом рендере показан уже более привычный вариант с

гибаемого пополам устройства. В зависимости от ситуации аппарат может выступать в качестве смартфона или небольшого планшета.

Отметим, что в создании подобных устройств также заинтересованы Samsung, Microsoft и другие компании.

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Новости технологии, LG, Смартфоны, Смартфоны необычной формы, Телефоны.
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