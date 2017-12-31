Google отметил дудлом Канун Нового года
Новости технологии: В Канун Нового года появился праздничный дудл с пернатыми друзьями!
Сегодня, 31 декабря, Google сделал Doodle в Канун Нового года для всех пользователей поисковой системы!
Канун Нового года- последний день года по григорианскому календарю, предшествующий Новому году. В праздничном Doodle героями стали: два пингвина, тукан и попугай, которые с удовольствием проводят время со своими родственниками в теплой атмосфере.
Напомним, Google уже показывал приключения пернатых друзей 18 и 25 декабря. Еще ожидается 1 января. Все праздничные дудлы соответствуют католическому Рождеству и Новому году.
С праздничным духом, распространяющимся по всему миру, Google принимает участие в акте - и вот как они отмечают праздничный сезон.
Во многих культурах в праздновании используются фейерверки и прочая пиротехника. Празднования начинаются вечером, до наступления самого Нового года.
Короткие поздравления с Новым годом 2018 в стихах, красивые открытки
Наши пернатые друзья наслаждались своими восхитительными традициями и теперь радуются каждому дню. В канун Нового года Google показывает, что пингвины отмечают обратный отсчет до 2018 года, бегая с искрящимися на пляже с видом на город в фоновом режиме.
С Новым 2018 годом: красивые поздравления, открытки, смс и стихи
Завтра следуйте за тем, как наши друзья-пингвины начинают новый день в новом году.