Google отметил дудлом Канун Нового года

Сегодня, 31 декабря, Google сделал Doodle в Канун Нового года для всех пользователей поисковой системы!

Канун Нового года- последний день года по григорианскому календарю, предшествующий Новому году. В праздничном Doodle героями стали: два пингвина, тукан и попугай, которые с удовольствием проводят время со своими родственниками в теплой атмосфере.

Напомним, Google уже показывал приключения пернатых друзей 18 и 25 декабря. Еще ожидается 1 января. Все праздничные дудлы соответствуют католическому Рождеству и Новому году.

С праздничным духом, распространяющимся по всему миру, Google принимает участие в акте - и вот как они отмечают праздничный сезон.

Во многих культурах в праздновании используются фейерверки и прочая пиротехника. Празднования начинаются вечером, до наступления самого Нового года.

Наши пернатые друзья наслаждались своими восхитительными традициями и теперь радуются каждому дню. В канун Нового года Google показывает, что пингвины отмечают обратный отсчет до 2018 года, бегая с искрящимися на пляже с видом на город в фоновом режиме.

Завтра следуйте за тем, как наши друзья-пингвины начинают новый день в новом году.