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Появились первые снимки Xiaomi Mi 7

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Xiaomi
21:21 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: С февраля по апрель 2018 года должен состояться анонс флагманского смартфона Xioami Mi 7.

Этому мобильному устройству приписывают множество самых разных особенностей, одной из которых станет безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9, однако до сегодняшнего дня никто точно не знал, как именно будет выглядеть этот аппарат.

Считанные часы назад ресурс GizmoChina, который славится достоверной информацией, поделился изображениями, проливающими свет на дизайн и особенности будущей новинки. На снимках видно, что Xiaomi Mi 7 просто прекрасен, поскольку он оснащен безрамочным дисплеем с соотношением сторон 18:9, который занимает почти все пространство на лицевой части.

Дизайн передней стороны мобильного устройства крайне сильно напоминает таковой в iPhone X, но с одним значительным отличием – у флагмана Xiaomi нет «рожек» в верхней части, на которые жалуются многие владельцы флагмана «яблочной» корпорации, поскольку они лишь мешают просмотру контента.

Если говорить о внешнем виде задней крышки смартфона Xiaomi Mi 7, то она выполнен из стекла. Использовать этот материал китайская корпорация решила для реализации поддержки технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi. Помимо индукционной катушки, на задней части мобильного устройства нашлось место для сканера отпечатков пальцев, а также двойной основной камеры с горизонтальным расположением сенсоров. Основная рама флагмана, на которой держится весь телефон, выполнена из настоящей стали для придания повышенной прочности.

По предварительной информации, Xiaomi Mi 7, который можно увидеть на изображениях, оснащен 5,65-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей (Full HD+), мощным 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной флеш-памяти, разъемом USB Type-C, а также модулями Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ad и NFC для работы с платежной системой Android Pay.

Официальный анонс Xiaomi Mi 7 должен состояться весной 2018, хотя есть небольшая доля вероятности, что этот китайский производитель впервые анонсирует свое мобильное устройство за пределами Китая – в Барселоне на выставке MWC 2018 в конце февраля.

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Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi 7, Первые снимки Xioami Mi 7, Смартфоны, Телефоны, Флагманы.
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