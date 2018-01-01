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Названы причины быстрой разрядки смартфонов

Разрядка смартфонов
21:19 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Разрядка телефона - это частая проблема у всех пользователей смартфонов.

Практически каждый пользователь смартфона сталкивается с тем, что его гаджет подчас разряжается чересчур быстро.

Общепринято считать, что это происходит у начинающих пользователей. Однако не секрет, что и поднаторевшие в этом деле люди обнаруживают, что их смартфон разряжается слишком быстро.

Редакция портала Akket.com проанализировала ситуацию и назвала основных причин, почему это происходит.

Во-первых, считают эксперты, быстрый заряд батареи провоцирует яркость экрана гаджета. Для оптимизации зарядки аккумулятора, по их мнению, необходимо использовать автояркость.

Кроме того, живые обои, установленные на смарфтоне, увеличивают нагрузку на графический ускоритель, в связи с чем разряжается быстрее, а работает гораздо медленнее.

Создано приложение, способное угадывать пароли от смартфонов

Также определенную нагрузку для гаджета создает функция «Автоповорот экрана». Рекомендуется, чтобы лишний раз не тратить заряд, выбрать одно положение экрана.

Очень сильно заряд телефона расходует сеть сотового оператора. Гаджет, подключенный к 3G и Bluetooth, разряжается значительно быстрее, чем тот, который не ловит сеть мобильного оператора и подключен к Wi-Fi.

Не менее быстро может разрядить аккумулятор смартфона фоновая работа установленных приложений. Чтобы избежать этой проблемы, стоит включить авирежим. Это сократит разряд батареи до минимума.

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Новости технологии, Батарея, Живые обои, Разрядка телефона, Смартфон, Эксперты.
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